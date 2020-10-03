Eylüldeki elektrik tüketimimiz yüzde 8,4 arttı

Türkiye'nin elektrik tüketimi, eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 artarak 26 milyar 145 milyon 944 bin kilovatsaate erişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, eylül ayında elektrik üretimi yüzde 8,8 artışla 26 milyar 311 milyon 727 bin kilovatsaat oldu.

Eylül ayında günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 960 milyon 214 bin kilovatsaatle 3 Eylül'de, en düşük tüketim ise 730 milyon 676 bin kilovatsaatle 27 Eylül'de gerçekleşti.

ELEKTRİK ÜRETİMİNİN YÜZDE 30,5'İ DOĞALGAZ SANTRALLERİNDEN

Elektrik üretiminin yüzde 21,1'i hidroelektrik santrallerinden, yüzde 30,5'i doğalgaz santrallerinden, yüzde 22'si ise ithal kömür santrallerinden sağlandı.

Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 7,9, yerli kömür santrallerinin payı ise yüzde 14 olarak kayıtlara geçti. Kalan yüzde 4,5'lik kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından elde edildi.

ELEKTRİK İTHALATI YÜZDE 59 AZALDI

Türkiye'nin elektrik ithalatı, bu dönemde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 59,1 azalarak, 129 milyon 97 bin kilovatsaatten 52 milyon 796 bin kilovatsaate düşerken, elektrik ihracatı ise yüzde 30 artarak 218 milyon 579 bin kilovatsaat olarak kayıtlara geçti.

ELEKTRİKTE TOPLAM KURULU KAPASİTE

Öte yandan, ağustos sonu itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 93 bin 22 megavata ulaştı.