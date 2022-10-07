EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? Bakan Bilgin açıkladı! EYT kimleri kapsayacak?

EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? Bakan Bilgin açıkladı! EYT kimleri kapsayacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen EYT düzenlemesindeki son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son olarak Bakan Bilgin'den konuyla ilgili açıklama geldi. Peki EYT ne zaman çıkacak?

Emekli olmak için yaş şartına takılan pek çok vatandaş "EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak?" sorularını araştırıyor. Son olarak EYT düzenlemesi ile ilgili konuşan Bakan Bilgin, çalışmanın son aşamasına gelindiğini söylemişti.Peki EYT ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...

EYT ne zaman çıkacak?

Bakan Bilgin EYT hakkında konuşarak "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz." ifadelerini kullandı.

"Erkeklerde 25 yıl ve 5 bin ile 5 bin 975 gün..."

Canlı yayında programa konuk olan Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz ise EYT hakkında "4A SSK'lı çalışanların erkeklerde süre olarak 25 yıl ve 5.000 ile 5.975 gün, kadınlarda 20 yıl ve 5.000 ile 5.975 gün arasında prim günleri mevcutsa bunların emekli olmasını ben muhtemel olarak görüyorum." dedi.

Emin Yılmaz ayrıca "Bağ-kur ve emekli sandığı çalışanlar içinse 2008 öncesi ve 2008 sonrası olarak ayrılıyor. Erkeklerde 9000 bin 25 yıl, kadınlarda 7200 gün 20 yıl olacak." ifadelerini kullandı.

EYT'den kimler faydanalacak?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, ilgiyle takip edilen EYT düzenlemesi hakkında konuştu ve düzenlemeden ilk etapta yararlanacak kişiler ile ilgili rakam verdi. Sarıeroğlu, düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısının 1 milyonun üzerinde olduğunu ifade etti.