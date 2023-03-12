EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmi iki katına yükseltildi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT düzenlemesinin iş dünyası üzerindeki yükünü hafifletmek için daha önce açıkladıkları kıdem tazminatı kefalet hacmini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkardıklarını belirtti.

Türkiye'deki emekli sayısına 2.5 milyon daha ekleniyor, EYT yasası ile milyonlarca vatandaş emeklilik hayaline kavuşuyor.

Başvuru sürecinin de başladığı EYT için gerekli bilgileri sisteme iletenler, maaş gününü beklemeye başladı.

EYT'de başvuru süresi bulunmuyor ancak başvuru tarihi maaş gününü belirliyor.

Düzenlemede ilk aylıklar emeklilik için başvuru dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren ödenecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesindeki bir tekstil fabrikasında sanayici ve iş adamlarıyla toplantı yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, depremin ardından atılan adımlar ve sağlanan destekler hakkında bilgi verirken eşi benzeri bulunmayan bu felaket karşısında devlet ve milletin tüm kurumları, insan kaynağı ve imkanlarıyla seferber olduğunu, depremzede vatandaşların yaralarını hızla sarmak, maddi kayıplarını çok daha iyileriyle telafi etmek için canla başla çalıştıklarını ifade etti.

EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmi 50 milyar liraya çıkarıldı

Bu büyük felaketin can kayıplarına yol açmasının yanı sıra bütçeye de ek bir maliyet getireceğini ancak attıkları adımlar sayesinde ekonominin bu felaketin üstesinden gelecek güce sahip olduğunu aktaran Nebati,

Türkiye, 2022 yılında elde ettiğimiz yüzde 5,6'lık büyüme oranıyla dünyada en yüksek büyüme gerçekleştirmeyi başaran ülkelerden biri konumundadır. Bu güçlü büyüme performansımızın oluşturduğu mali imkanlar sayesinde vatandaşlarımıza daha önce sözünü verdiğimiz EYT'yi uygulamaya koyduk. Tüm emeklilerimize tekrar hayırlı olsun. Deprem felaketinden kaynaklanan hasarları da telafi edecek güçlü bir mali yapıya sahibiz. EYT'nin iş dünyası üzerindeki yükünü hafifletmek için daha önce açıkladığımız Hazine destekli KGF paketinde EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıyoruz. Bu dönemde dahi EYT’yi uygulamaya koymamız, hükümet olarak, verdiğimiz sözlerin her daim arkasında durduğumuzun en güncel örneklerinden biridir.

diye konuştu.