EYT kıdem tazminatı ödemeleri için işverenin kredi başvurusu başlatıldı EYT'li olmak için çalışanların iş yerlerinden ayrılmaları gerekiyor. İş yerleri de bu konumdaki çalışanlarına tazminatlarını ödemek zorunda. Aynı iş yerinden çok sayıda EYT'li olduğu düşünüldüğünde tazminat yükünü kaldırmaları için işverene KGF destekli kredi verilecek.

AA

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yasa çıkartıldı. EYT şartlarını taşıyanlar dilekçelerini vererek emekli olmanın ilk adımını attı.

Emekli olmak için bekleyenler iş yerlerinden ayrıldı ve tazminatı hak etti.

Doğrudan emekli olacak çalışanların hesabına aktarılacak

Söz konusu ödemeler, kredi veren tarafından doğrudan 7438 sayılı Kanun kapsamında emekli olacak çalışanların hesabına yatırılacak.

Bu kişiler 30 gün içinde tekrar aynı iş yerlerine başladıklarında devlet de iş verenleri destekleyecek.

İş yerlerine destek

EYT'lilere yönelik düzenleme kapsamında emekli olacak çalışanlarının kıdem tazminatını ödeyecek KOBİ ve KOBİ dışı firmaların finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından devreye alınan Hazine destekli EYT Destek Paketi'ne başvurular bugün başladı.

Kıdem tazminatından kaynaklanan finansman ihtiyacı karşılanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığına göre, KGF tarafından devreye alınan Hazine destekli EYT Destek Paketi ile 7438 sayılı Kanun çerçevesinde çalışanlarına emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı ödeyecek KOBİ ve KOBİ dışı firmaların kıdem tazminatından kaynaklanan finansman ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

Bankalara bugün başvurulabilecek

Bugün başlayan uygulama kapsamında şirketler, kamu ve özel bankalara başvuruda bulunabilecek.

Desteğin toplam hacmi 50 milyar lira

Sağlanacak finansman desteğinin toplam hacmi 50 milyar lira olarak belirlendi.

Paket kapsamında KOBİ'ler için 13,3 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 28,5 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacak. Kefalet oranı KOBİ'ler için yüzde 75, KOBİ dışı firmalar için ise yüzde 70 olarak belirlenirken, azami 6 ay ödemesiz dönem dahil 36 ay vadeyle kullandırım yapılacak.

Faiz/kâr payı oranı 24 aya kadar vadeli kredilerde TLREF artı 200 baz puan

EYT Destek Paketi kapsamında kullandırılacak kredinin faiz/kâr payı oranı 24 aya kadar vadeli kredilerde TLREF artı 200 baz puan olarak uygulanacak.

24 ay üzeri vadeli kredilerde faiz/kâr payı oranı TLREF artı 300 baz puan

Paket kapsamında 24 ay üzeri vadeli kredilerde faiz/kâr payı oranı TLREF artı 300 baz puan olacak. Söz konusu faiz oranları 1-10 çalışanın kıdem tazminatı ödemesinde kullandırılacak krediler için geçerli olacak.

Bu çalışan sayısını aşan kullandırımlar için ise faiz/kâr payı oranı banka tarafından belirlenecek.