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    EYT sonrası kıdem tazminatı yüküne karşı çalışmalar başladı

    Bakan Nebati, kıdem tazminatıyla oluşacak yükün uygun finansman koşullarıyla karşılanacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2022 - 11:14
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 12:19
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    EYT sonrası kıdem tazminatı yüküne karşı çalışmalar başladı

    Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme çalışmaları devam ediyor.

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT'lilerle ilgili kritik bir açıklamada bulundu.

    Kıdem tazminatı yükünün çözümü için yol haritası

    Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nebati, işverenler üzerinde oluşacak kıdem tazminatı yükünün Kredi Garanti Fonu (KGF) üzerinden çözüleceğini söyledi.

    Hazine destekli KGF kefaleti devreye alınacak

    Bakan Nebati, "EYT'nin ardından işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda hazırlıklar başlatılmıştır." dedi.

    Nebati, EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmalar yapıldığını sözlerine ekledi.

    EYT sonrası kıdem tazminatı yüküne karşı çalışmalar başladı #1

    En geç 2023'te yasalaşacak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret güncellemesi ve EYT çalışmalarındaki son gelişmeleri Külliye'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile yaklaşık 3 saat süren görüşmede ele almıştı.

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız." ifadelerini kullanmıştı.


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