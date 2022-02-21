EYT sorununun çözümü için formüller

Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a ilişkin çözüm bulma arayışı sürüyor. Sayıları ve yaş, yıl gibi değişkenlik gösteren yapıları açısından tek ya da kriterlere göre farklı arayışlar gündemde.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a (EYT) federasyon ve platform temsilcilerinden oluşan bir heyetin geçen çarşamba günü TBMM’de gerçekleştirdiği temas bu konuda nasıl bir adım atılacağı sorusunu gündeme getirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ile EYT temsilcilerinin görüşmesi, sorunun çözüm yollarına odaklanılmasını sağladı.

HEDEF 2022’DE SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİ

Bu gelişmeler ışığında EYT sorununun bu yıl çözülmesi için formül arandığı ve bu konunun masaya yatırdığı bir gerçek.

EYT SORUNUN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

EYT’liler de daha önceki paylaşımlarında bazı formüller üzerinde durulmuştu:

KISMİ EMEKLİLİK SEÇENEĞİ

Kısmi emeklilik’ formülüne göre, 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabilecek. Bu kapsamda 3 bin 600 günü tamamlayanlar kadınsa 50, erkekse 55 yaşını da doldurmak şartıyla emekli olabilecek.

SİGORTA SÜRESİ FORMÜLÜ

Sigorta süresi formülünde, 1999 öncesindeki emeklilik şartları masaya geliyor. Buna göre de kadınlarda 7 bin 200 gün, erkeklerde 9 bin gün sigortalılık süresini tamamlayanların, yaş şartına bakılmadan emekli olması mümkün olabilecek.

KESİNTİLİ EMEKLİLİK YOLU

Kesintili emeklilik yolu formülünde, sigortalıya emeklilik için ‘kesinti’ seçeneği sunulacak. Çalışan kişi kabul ederse, emeklilik için kalan yılları kadar her yıl için belli oranda kesinti yapılacak. Diğer yandan, bu seçenekte sabit kesinti oranının da önceden devlet tarafından belirlenmesi gerekecek. Kesintiyi kabul eden kişi, daha az maaşla daha erken emekli olabilecek.

GEÇİCİ KESİNTİLİ ALTERNATİF

Geçici kesintili alternatif, kesintili emeklilik formülü ile benzerlik taşıyor. Bu seçenekte yine belirlenen oranda kalan yıllar için kesinti uygulanarak çalışan kişi emekli edilirken, diğer seçenekten farklı olarak kanunda belirlenen normal emeklilik yaşı tamamlandığında, daha önce uygulanmaya başlanan kesintiye son verilecek.

PRİM TAMAMLAMA MODELİ

Prim tamamlama yöntemine göre, 9 Eylül 1999 öncesinde işe girenler için, ilk sigortalı oldukları tarihe göre 5 bin ile 5 bin 975 prim günü isteniyor. Bunu şartı tamamlayanların yaşı dikkate alınmazken, böylece emeklilik imkanı doğacak.