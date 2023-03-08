EYT'de banka seçimi yaparken promosyon anlaşmasına dikkat EYT'liler düzenleme yasallaşıp Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra başvurulara başladı. İlk maaşlarını nisanda alacak olan EYT'liler şimdi promosyon için banka seçimi konusunu düşünüyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), alacakları ilk maaşla birlikte bankaların promosyonunu da hak edecek.

Ancak EYT’lilerin kafası bu konuda biraz karışık.

Banka seçimi ne zaman yapılacak

Nisan ayında emekli maaş alacaklar, banka seçiminin ilk başvuruda mı yoksa sonradan mı yapılması sorusunu gündeme getiriyor.

İşte bu konuda uzman görüşü şöyle:

Banka ve şube başvuruda belirtiliyor

EYT'liler e-Devlet'ten yaptığı başvuruda ya da şahsen Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gittiklerinde doldurdukları forma maaşlarının yatırılması gereken bankayı ve şubesini belirtecekler.

"Anlaşıp banka ve şube seçilebilir"

EYT'liler promosyon anlaşmasını, başvurudan önce o banka ve şube ile konuşup yapabilecekler.

"Banka ve şube sonradan anlaşma yapılarak, değişebilir"

Ya da başvuruyu yaptıktan sonra farklı bir banka ve şube ile anlaşıp, yine e-Devlet aracılığı ile banka seçeneğini değiştirebilecekler.

3 yıl şartına dikkat

Ancak uzmanlar bir konuda EYT'lileri uyarıyor. Anlaşma yaptıktan sonra üç yıl boyunca aynı bankayı kullanmak gerekiyor. Bunun için emekliler bir taahhütte bulunuyor. Hatta bazı bankalar sadece 3 yıl maaşın alınması koşulu ile yetinmeyip, ayrıca faturaların da aynı şubeden ödenmesi şartını öne sürüyor.

Eğer anlaşma yaptıktan sonra banka değiştirilirse, emekliler aldıkları promosyonun o zamana kadar olan kısmının dışındakileri geri ödemekle yükümlü.

Promosyon uygulaması kamu ve özel bankalarca uygulanıyor.

Ortalama promosyon rakamları

Bankalardaki uygulamalar birbirinden farklı olmakla birlikte ortalama olarak; 3 bin 500 lira altında emekli aylığı alanlara 3 bin 600 lira, 3 bin 500 lira ila 7 bin 500 lira arasında emekli aylığı alanlara 4 bin 200 lira ile 5 bin 250 lira arasında, 7 bin 500 TL ila 10 bin lira arasında emekli aylığı alanlara ise 5 bin 400 lira, 10 bin TL üzerinde emekli aylığı alanlara 6 bin lira promosyon veriliyor.

Tabii EYT'liler en az 5 bin 500 lira maaş hak edecekler. Daha düşük rakamlar vefat eden emeklilerin ailelerine yönelik dul ve yetim maaşları olarak uygulanıyor. Bu şartlarda EYT'liler en az 4 bin 200 lira promosyon hak edecek.

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SSK ekmeklilerine ödeme Nisan ayının 17'si ile 26'sı arasında

EYT'liler Nisan ayının 17'si ile 26'sı arasında, emekli sicil numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihte maaşlarını alacak.

Bağ-Kur emeklilerine ödeme Nisan ayının 25 ile 28'i arasında

Bağ-Kurlular ise Nisan 25 ile 28 arasında maaşlarına kavuşabilecek.