EYT'de kıdem tazminatı çalışanın hesabına yatacak EYT'den yararlananlar, emeklilik dilekçelerini vererek iş yerlerinden ayrıldı. İşverenlerden tazminat hakkı doğdu. Bazı iş yerlerinde birden çok sayıda EYT'li olması ihtimali ile bu şirketlere destek paketi açıklandı. KGF de bu hizmetin detaylarını paylaştı.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunu çözüldü.

EYT kapsamı ortaya kondu ve şartları uyan 2 milyon 250 bin kişi için başvurular başladı.

EYT'liler şimdi işlemlerinin bitirilmesini ve maaşlarını alacakları zamanı beklemeye başladı.

EYT'linin tekrar aynı yerde işe başlamasına prim desteği

EYT'liler emeklilik başvurusu öncesinde çalıştıkları iş yerlerinden ayrıldılar. Bu konumdaki çalışanlar 30 gün içinde aynı iş yerinde tekrar işe başladıklarında işverene 5 puanlık prim desteği yapılacak.

EYT'linin tazminatını ödemek için işverene kredi desteği

Bu konumdaki işveren de EYT'den emekli olanlara tazminat vermesi yükümlülüğünü yerine getirmek için desteklendi.

Kredi, EYT'linin hesabına tazminat olarak yatırılacak

Bu kredi işverene yapılan bir destek olmasına rağmen, alınan banka tarafından emekli olacak kişinin hesabına yatırılarak herhangi bir suistimalin önüne geçilecek.

EYT Destek Paketi'nin ayrıntıları belli oldu

Kredi Garanti Fonu (KGF) Hazine destekli EYT kredileri konusunda ayrıntıları paylaştı. EYT Destek Paketi'ne göre, kıdem tazminatı ödemeleri doğrudan emekli olacak çalışanların hesabına yatırılacak.

50 milyar liralık kredi

Paket kapsamında 50 milyar liralık kredi kredinin yalnızca EYT kapsamında emekli olacak personelin kıdem tazminatı için kullandırılacak.

KOBİ’ler için kefalet üst limiti 10 milyon lira

KOBİ’ler için kefalet üst limiti 10 milyon lira, kefalet oranı ise yüzde 75 olarak belirlendi.

KOBİ dışındakiler için üst limit 20 milyon lira

KOBİ dışındakiler için üst limit 20 milyon lira olurken kefalet oranı yüzde 70 olarak belirlendi.

Kefaletle birlikte KOBİ’ler için 13,3 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 28,5 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacak.

24 aya kadar vadeli kredilerde verilecek

EYT Destek Paketi kapsamında kullandırılacak kredinin faiz, kâr payı oranı 24 aya kadar vadeli kredilerde Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) artı 200 baz puan olarak uygulanırken 24 ay üzeri vadeli kredilerde faiz, kar payı oranı TLREF artı 300 baz puan olarak uygulanacak.

1-10 çalışanın kıdem tazminatı ödemesindeki faiz oranı

Söz konusu faiz oranları 1-10 çalışanın kıdem tazminatı ödemesinde kullandırılacak krediler için geçerli olacak.

11 çalışandan sonrası için kullandırım için ise faiz/kâr payı oranı banka tarafından belirlenecek.

Komisyon devrede

KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının yüzde 0,5’i oranında kredi verenler aracılığıyla komisyon tahsil edecek.

Yapılandırma durumunda

Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden yüzde 0,5 oranında kredi verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edecek.

Kredi veren kurum, verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak yalnızca kredi tutarının azami yüzde 1’i oranında komisyon tahsil edebilecek.

Kredinin vadesinin 1 yıldan az ise

Kredinin vadesinin 1 yıldan az olması halinde, azami oran üç aylık vadelere göre oranlanarak uygulanacak.