Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'de yaş sınırıyla ilgili soruya, “Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım” diyerek cevap verdi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemede artık sona gelindi…

Yaklaşık 2 milyon kişinin yararlanacağı EYT’de formül de belirlenirken, akıllarda tek bir soru kaldı:

Yaş sınırı olacak mı?...

“Bütçe görüşmelerinde açıklayacağım”

Kadın ve erkekler için farklı yaş sınırları dile getirilse de netlik kazanmayan konu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e soruldu.

Bakan Bilgin, “Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerinde açıklayacağım.” dedi.

Son söz Cumhurbaşkanı Erdoğan’da

Öte yandan düzenleme hakkında son sözü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek.

Çalışma, tümüyle bittikten sonra 2023 Ocak’ta Meclis'e sunulacak.

Düzenlemeden, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup emeklilik için gerekli çalışma yılı ve prim gün sayısını dolduranlar faydalanacak.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e EYT'de yaş sınırı soruldu VİDEO