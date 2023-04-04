EYT'den emekli olup aynı işte çalışmaya devam eden asgari ücretlinin maaşı: 9 bin 144 TL EYT'lilerin emeklilik süreci başladı. EYT'liler emekli olduktan sonra çalışma hayatlarına devam ederlerse bulundukları iş yerlerine yüzde 5 oranında prim desteği sağlanacak.

DHA

Yeminli Mali Müşavir Yusuf Özer'e göre EYT'li ve asgari ücretle çalışan bir kişi çalışmaya devam ederse, net 8 bin 506 lira değil, işsizlik primi kesilmeyeceği için 9 bin 144 TL maaş alacak.

Özer'e göre, aradaki fark, işsizlik primi kesilmeyeceği için yaşanacak.

EYT'den emekli olan çalışanı tekrar işe alan işveren desteklenecek

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından detaylarına ilişkin bilgi veren Yeminli Mali Müşavir Yusuf Özer, prim desteğini şöyle anlattı:

EYT'den emekli olan çalışanı işveren bir ay içinde tekrar işe alırsa, sosyal sigortalar priminde yüzde 5'lik bir indirim sağlanacak. EYT'li ve asgari ücretle çalışan bir kişi çalışmaya devam ederse, işsizlik primi kesilmeyeceği için 8 bin 506 TL değil, 9 bin 144 TL maaş alacak. Emekli maaşında ise herhangi bir değişiklik olmayacak.

"Yaş sınırlaması yok, gün sınırlaması var"

EYT kapsamına giren kişilerin 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlayanlar olduğunu belirten Özer, EYT şartlarını şöyle aktardı:

Erken emeklilik hakkını elde etmiş olacaklar. EYT'de yaş sınırlaması söz konusu değil ancak gün sınırlaması söz konusu. Gün konusunda da işe giriş tarihine göre gün sayısı değişiyor. 8 Eylül 1976'dan önce işe girenler 5 bin gün, 9 Eylül 1976 ile 23 Mayıs 1979 arasında işe girenler yine 5 bin gün, 24 Kasım 1986 ile 23 Mayıs 1988 arasında işe girenler 5 bin 450 gün, 24 Kasım 1998 ile 8 Eylül 1999 arası işe girenler 5 bin 975 günü doldurması gerekiyor. Ayrıca Kadın ve Erkeklerde Şartlar farklılık gösteriyor.

"Yapılandırmada taksit ödemeleri başladı"

Öte yandan Yapılandırma Kanunu'na da dikkati çeken Özer, dedi.

Bu kanun 12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak 7440 Kanun Numarası ile çıktı. Tebliğler de yayınlandı. Bu kanun 31.12.2022 tarihine kadarki bütün borçları kapsıyor. Kamu borçları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait borçlar, gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ait borçlar, büyükşehir belediyesi ve belediyelere ait borçlar, yatırım izleme koordinasyon kuruluna ait borçlar, il özel idaresine ait borçlar ve cezalar gibi kamuya ait bütün borçları kapsıyor. Taksit ödemeleri kanunu Resmi Gazete'de yayınlandığı gün itibariyle başlamış oldu. Son müracaat tarihi 31 Mayıs 2023'tür. İlk taksit ödemesi ise 30 Haziran 2023'tür. Resmi Gazete'de yayınlanan kanun metninde Cumhurbaşkanlığı'na uygulamayla ilgili bir ay uzatma yetkisi tanındı. Uygulamada meydana gelecek talepler yoğun olduğu takdirde Cumhurbaşkanlığı bu yetkiyi kullanacak.

"İcra takibi durdurulacak"

Kanundan yararlanmak isteyen her vatandaşın icra takibinin durdurulacağını belirten Özer, yapılandırmanın detayları hakkında şöyle konuştu: