EYT'liler ilk maaşlarını yarın almaya başlayacak Milyonlarca emeklinin maaş ve bayram ikramiyesi yarın ödenmeye başlayacak. Böylece EYT'liler de ilk aylıklarını alacak.

ensonhaber.com Emeklilikte yaşa takınlan (EYT) milyonlar istediğini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla EYT'lilerin önündeki engel kaldırılırken sürecin sonuna gelindi. 2 milyonu aşkın vatandaşımız EYT kapsamında emeklilik hakkı kazanırken geçtiğimiz hafta EYT düzenlemesine başvuran 1,6 milyon EYT'liden 250 binden fazlasına fark ödemesi yapıldı. EYT'liler için maaş vakti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli aylık ödemelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce yapılacağını duyurdu. Böylece EYT'liler de ilk aylıklarını almış olacaklar. SGK kapsamında ödeme günü 17, 18, 19, 20 Nisan olan emeklilere hem aylık hem de bayram ikramiyesi yarın ödenecek. Ödeme günü 21, 22, 23 Nisan olanlara ise 15 Nisan'da ödeme yapılacak. 24, 25, 26 Nisan'da aylık alanların aylık ve ikramiyeleri ise 16 Nisan'da hesaplarında olacak. Bağkur kapsamında ödeme günü ayın 25 ve 26'sı olanların aylık ve ikramiyeleri 17 Nisan'da ödenecek. Ödeme günü ayın 27 ve 28'i olanların ise 18 Nisan’da hesaplarına yatırılmış olacak. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların da Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan'da ödenecek. Gözden Kaçmasın EYT'lilere sevindirici haber! Ödemeler başladı... Haberin Detayları