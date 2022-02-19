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    Fahiş fiyat artışlarına karşı şikayet bildirim sistemi

    Vatandaşları mağdur etmeye yönelik haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için şikayet bildirim sistemi oluşturuldu.
    • AA
    • 19.02.2022 - 22:17
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    Fahiş fiyat artışlarına karşı şikayet bildirim sistemi

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen hafta, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat hareketleriyle ilgili her türlü enstrümanın devreye alınacağını belirtmişti.

    FAHİŞ FİYATA KARŞI ÖZEL TİM

    Fiyatların daha sıkı bir şekilde denetleneceğini belirten Nebati, fahiş fiyat uygulayanlara karşı özel bir timin oluşturulacağının altını çizmişti.

    ŞİKAYET BİLDİRİM SİSTEMİ OLUŞTURULDU

    Bu kapsamda haksız fiyat artışlarına karşı harekete geçen bakanlık, mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla vatandaşlar tarafından iletilecek şikayetlerin ve önerilerin toplanacağı bir şikayet bildirim sistemi oluşturdu.

    Uygulamaya göre, vatandaşlar, haksız fiyat artışlarına tanık olması durumunda bakanlığın internet sitesindeki şikayet bildirim kısmına şikayetlerini yazabilecek ve bu şikayetler ilgili birimlerce değerlendirilmek üzere işleme alınacak.

    Fahiş fiyat artışlarına karşı şikayet bildirim sistemi #1

    İNTERNET ÜZERİNDEN İŞLEME ALINACAK

    Bakanlığın internet sitesi üzerinde işleme alınan şikayetler, Enflasyonla Mücadele Timi olan, Vergi Denetim Kurulundaki müfettişler ve Gelir İdaresinde görev yapan denetleyiciler tarafından takip edilecek.

    Bu sayede, vatandaşları mağdur etmeye yönelik haksız fiyat artışları yaptığı tespit edilecek kişiler için yasal işlem başlatılacak.

    Devreye alınacak bu uygulamayla haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi bekleniyor.


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