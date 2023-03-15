Fahiş fiyatın tekrarı halinde ceza ikiye katlanacak Alınan yeni bir kararlarla birlikte, stokçuluk ve fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit edilen zincir marketlere uygulanan cezalar; eğer aynı takvim yılı içinde tekrarlanırsa ikiye katlanmasına karar verildi.

Zincir marketler öncelikli olmak üzere fahiş fiyatla başlatılan mücadelede daha sert adımlar atılmaya başladı.

Zincir marketlerin gıda ürünleri ve temel ihtiyaç malzemelerine yönelik uyguladığı stokçuluk, kartel oluşturma ve fahiş fiyat uygulamaları sıkı takip ediliyor.

Her bir aykırılığa idari para cezası

Fahiş fiyat artışları ve stokçuluk eylemleri için uygulanan idari para cezaları, artık her bir aykırılık için verilecek.

Tekrarlanan suçta çifte idari para cezası

Enflasyonu yükselten ve vatandaşın alım gücünü düşüren bu uygulamalara cezalar getirildi, limitler yükseltildi. Şimdi de fahiş fiyatın tekrarı halinde cezaların iki katına çıkartılacağı aktarıldı.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişikliğe uyum sağlanması amacıyla düzenlemeye gidildi.

Elde edilen menfaatin ve neden olunan zararın büyüklüğü dikkate alınacak

Buna göre, idari para cezalarının uygulanmasında Kurul tarafından ceza tutarı belirlenirken, işlenen kabahatin haksızlık içeriği, tekrarı ve sayısı, kabahat dolayısıyla elde edilen menfaatin ve neden olunan zararın büyüklüğü ile failin kusuru ve ekonomik durumu gibi hususlar dikkate alınacak.

Bir takvim yılı içinde tekrar edilirse ceza artıyor

Fahiş fiyat artışlarına yönelik ve stokçuluk eylemleri için uygulanan idari para cezaları artık her bir aykırılık için tatbik edilecek ve idari para cezalarının verilmesini gerektirir aykırılığın bir takvim yılı içinde tekrarı halinde, her bir tekrar için bir önceki cezanın iki katı idari para cezası uygulanacak.