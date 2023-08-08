Ekonomi yönetimi ve iş dünyası bir araya geldi! Fahiş fiyatla mücadele toplantısı gerçekleştirildi Bugün Ticaret Bakanlığı'nda enflasyonla mücadelenin masaya yatırıldığı, ekonomi yönetiminden sivil toplum örgütlerine kadar geniş katılımlı bir toplantı yapıldı.

ensonhaber.com

Fahiş fiyatla mücadelenin nasıl olması gerektiğinin konuşulduğu "2023 yılı 2. yarıyıl için İş Dünyası STK’ları ile İstişare Toplantısı" tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantıya ilgili bakanların yanı sıra iş dünyasını temsil eden kurumların yöneticileri de katıldı.

"Refah artışını sağlamaya yönelik özel sektörümüz ile istişarelerimize devam ediyoruz"

Ticaret Bakanı Bolat, toplantı ile ilgili yayınladığı mesajında, şu değerlendirmede bulundu:

İnovasyon odaklı yatırım ve üretim-ihracat-istihdam, Hükümetimizin ekonomi politikalarında öncelikli alanları oluşturmakta olup, bu temeller üzerinden ülkemizde sürdürülebilir bir refah artışını sağlamaya yönelik özel sektörümüz ile istişarelerimize devam ediyoruz.