Faiz indirimleri konusunda ipucu için yatırımcı toplantısı bekleniyor

Dolar/TL zirvenin hemen altında seyrederken, Dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından yükseldiği 8.9490 seviyesinin altında dalgalı seyir izliyor.

Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indiriminin ardından yükseldiği 8.9490 seviyesindeki yeni tarihi zirvenin altında dalgalı seyir izlemeyi sürdürdü. Dolar/TL zirvenin hemen altında; faiz indirimleri konusunda ipucu için bu hafta perşembe günü yapılacak yatırımcı toplantısı bekleniyor.

TOPLANTIDA FAİZ İNDİRİMİNE DEVAM EDİLİP EDİLMEYECEĞİNE DAİR İŞARET ARANACAK

Bankacılar bu toplantıda verilecek mesajlardan TCMB'nin Eylül ayında 100 baz puan ile başladığı faiz indirimlerine devam edip etmeyeceğini anlamaya çalışacaklar.

DOLARDAKİ KÜRESEL DEĞER KAZANCI ANA BELİRLEYİCİ

TCMB'nin faiz indirimi ile birlikte gelen dolardaki küresel değer kazancı TL'deki değer kaybındaki ana belirleyiciler konumunda.

Eylül ayına 8.3 seviyesinden başlayan dolar/TL saat 08.34'te 8.8600/8.8745 seviyesindeydi. Euro/TL aynı saatte 10.2731/10.2761, sepet bazında TL 9.5650/9.5811 seviyesindeydi.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise dün 4 baz puan artışla nisan ayı ortasından bu yana en yüksek düzey olan 435/440 baz puandan kapandı.

Hazine bugün 4 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ile beş yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

KAVCIOĞLU: DÜNYADA GEÇİCİ BİR ENFLASYON YÜKSELİŞİ YAŞANIYOR

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu geçen hafta yaptığı konuşmada dünyada enerji ve hizmet kalemleri başta olmak üzere dünyada geçici bir enflasyon yükselişi yaşandığını söyledi. Kavcıoğlu bu durumun normalleşme, arz kısıtlarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkmasıyla ortadan kalkacağını ve bunun Türkiye'de de enflasyonda düşüşe neden olacağını söyledi.

Kavcıoğlu, "Fiyatlama davranışlarının, normalleşme hız kazandıkça önümüzdeki dönemde yeniden salgın öncesi haline yakınsayacağını değerlendiriyoruz." dedi.