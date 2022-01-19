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    Faiz kararı öncesi! Altın fiyatları 19 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası ocak ayı faiz toplantısına çevrilmiş durumda. Bir yandan ise altın fiyatları anbean takip ediliyor. İşte 19 Ocak Çarşamba altında son durum...
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2022 - 11:40
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    Faiz kararı öncesi! Altın fiyatları 19 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

    Güne yüksekten başlayan altın fiyatları, Merkez Bankası ocak ayı faiz toplantısının öncesinde hareketlendi.

    20 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan toplantıdan çıkacak faiz kararının altını da etkilemesi öngürülüyor.

    Gram ve çeyrek başta olmak üzere altındaki iniş ve çıkış yatırımcıların takibinde.

    19 Ocak 2022 Çarşamba günü gram altın fiyatı 793 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 1309 liraya çıktı. Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.

    Peki altın fiyatlarında son durum nasıl? İşte bugünkü güncel altın fiyatları..

    19 OCAK 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 793,61

    SATIŞ: 793,72

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.292,00

    SATIŞ: 1.309,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 5.161,00

    SATIŞ: 5.209,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.581,00

    SATIŞ: 2.616,00

    REŞAT ALTIN

    ALIŞ: 5.193,47

    SATIŞ: 5.241,95

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 721,33

    SATIŞ: 729,75

    ALTIN ONS

    ALIŞ: 1.813,51

    SATIŞ: 1.813,87

    Faiz kararı öncesi! Altın fiyatları 19 Ocak 2022: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? #1


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