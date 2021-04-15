Faiz kararı sonrası altın ve dolarda son durum

Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün belli oldu. Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da tuttu. Gözler de altın ve dolara çevrildi.

Bir süredir 8,21/8,11 lira arasında fiyatlanan dolar/TL paritesi dün 8,11 liranın altına sarktı ve 8,05 lira desteğine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesi piyasalar yatay seyretti.

Dolar/TL bugün piyasaların açılışında 8,08 lira seviyesinde işlem görüyordu. Öğle saatlerinde dolar kuru, dolar endeksindeki geri çekilmenin etkisiyle 8,02 liraya kadar gevşedi. Faiz kararı sonrası dolar/TL 8,10 değerine yükseldi. Adından rakam 8,1138’u gösterdi. Ardından 8.14 TL seviyesinde işlem gören altın şu anda TCMB verilerine göre 8,0785'ten işlem görüyor.

(Dolar/TL'nin faiz kararı sonrası seyri)

DOLAR ENDEKSİNDE ZAYIFLAMA

Analistlerin yorumu küresel piyasalarda dolar endeksinde zayıflama nedeniyle, gelişen ülke para birimleri ABD doları karşısında değer kazandığı yönünde.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Uzmanlar dolar/TL için olası düşüşlerde kademeli olarak destekler takip edilebileceğini ama haftalık bazda en önemli destek 7,75 TL seviyesi olarak görülebileceğini söylüyor. Ayrıca "Olası tepkilerde ise gün içinde 8,11 lira ara direnç, 8,21 lire ise direnç olarak görülebilir." görüşünü savunuyor.

ALTIN FİYATI YÜKSELDİ

İç piyasada gram altın yeni güne 452 lira seviyesinde başlarken, çeyrek altın 740 liradan, Cumhuriyet altını da 3 bin 42 liradan işlem görüyordu. Şimdi gram altın şimdi 453 lira, çeyrek altın da 751 lira ve Cumhuriyet altını ise 3 bin 116 lira seviyesinden işlem görüyor.