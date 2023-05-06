Faiz üst sınırın kaldırılması cazibesini artırdı! Kur Korumalı Mevduat hesaplarında rekor kırıldı Kur korumalı Hesap, devreye girdiği an kuru dengeledi. Çok tartışılan hesapla ilgili yetkililer, bu hesabın bir bütün içinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Hesap bugün 2 trilyon 117 milyar 590 milyon liralık büyüklüğe ulaştı.

AA

Kur Korumalı Mevduat (KKM), 21 Arallık 2022'de hizmete girmiş ve girer girmez de hızla artan dolar kurunu dengelemişti.

Kur Korumalı Mevduata ilgi bir dönem azalsa da günümüzde hiç bir dönemde olmadığı kadar yüksek bir seviyeye ulaştı.

Geçici olarak getirilen bu uygulamanın son günü olarak 31 Aralık 2023 belirtilse de uygulamanın dolar kuruna olan etkisi düşünülerek aşamalı olarak azaltılacağı gündeme geldi.

KKM hesaplarında 31 Mart tarihli kararla faiz üst sınırın kaldırılması cazibesini artırdı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Kur Korumalı Mevduat hesaplarına geçtiğimiz hafta rekor giriş gerçekleşti.

16 hafta aralıksız artış

Son verilerle beraber KKM hesaplarında 16 hafta aralıksız artış yaşandı.

2,1 trilyon TL

Kur Korumalı Mevduat hesaplarına 28 Nisan 2023 Cuma günü biten haftada rekor giriş gerçekleşti. Bu hesaplara aktarılan para son bir haftada toplam 137 milyar 798 milyon TL artarak 2 trilyon 117 milyar 590 milyon TL oldu.

Mevduatın toplam mevduata oranı yüzde 20,5

KKM hesaplarında biriken mevduatın toplam mevduata oranı yüzde 20,5 olurken TL mevduatlara oranı ise yüzde 34,3 olarak gerçekleşti.