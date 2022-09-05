Faiz ve resesyona ilişkin endişeler emtia fiyatlarını düşürdü

Bakırda talep konusundaki endişeler, arz tarafında devam eden sıkıntılardan daha ağır basıyor. Dünyada bakır madenciliğinin dörtte birinden fazlasını gerçekleştiren Şili, temmuzda bir önceki yıla göre üretimde yüzde 8,6'lık bir düşüş bildirdi.