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    Faiz ve resesyona ilişkin endişeler emtia fiyatlarını düşürdü

    Çin'deki koronavirüs salgınının artmasıoyla getirilen kapanma kararları, emtia piyasasındaki düşüşe neden olan etmenlerden biri.
    • 05.09.2022 - 15:53
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 16:03
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    Faiz ve resesyona ilişkin endişeler emtia fiyatlarını düşürdü

    Dünyadaki merkez bankalarından sert faiz artırımı beklentileri ve ekonomilerdeki resesyon endişeleri, geçen hafta metaller öncülüğünde emtia piyasasında sert düşüşlere neden oldu.

    Emtia fiyatlarının düşüş nedenleri

    • Geçen hafta Çin'de koronavirüs salgını kapsamında devreye alınan karantina tedbirleri ve küresel çapta açıklanan zayıf imalat sanayi verileri sonrası artan resesyon endişeleri ile dolar endeksi 110 sınırına kadar çıktı.
    • Halihazırda yavaşlayan ekonomileri resesyona itebileceği beklentileri ile küresel çapta dolar talebinin arttığını belirterek, bu doğrultuda emtia fiyatlarındaki baskını sürdüğünü belirtti.
    • Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 75 baz puanlık faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.
    • Çin'in bazı bölgelerindeki kapanma kararı, ülkenin eylül ve ekim aylarında en yoğun inşaat sezonuna girdiği dönemde geldi.
    • Analistler, ​​​​​​Çin'de inşaatla ilgili çeliğe olan talebin tekrar ortaya çıkan salgın vakalarının ne kadar çabuk ortadan kaldırılabileceği ve karantinaların ticari faaliyetlere ne kadar şiddetli yansıyacağı ile test edileceğini vurguladı.
    • Bakırda talep konusundaki endişeler, arz tarafında devam eden sıkıntılardan daha ağır basıyor. Dünyada bakır madenciliğinin dörtte birinden fazlasını gerçekleştiren Şili, temmuzda bir önceki yıla göre üretimde yüzde 8,6'lık bir düşüş bildirdi.
    • Fiyatlardaki düşüşte, agresif faiz artırımlarının ekonomileri yavaşlatacağı ve yakıt talebini azaltacağı endişeleri ile Çin'de koronavirüs önlemlerinin sıkılaştırılması etkili oldu.
    • Tarım emtiasında talep endişeleri arttı.

    talep

    Değer kaybedenler

    • Tezgah üstü piyasada bakır ve alüminyum yüzde 7, çinko yüzde 12,6, nikel yüzde 4,2 ve kurşun fiyatları da yüzde 4,6 değer kaybetti.
    • Değerli metallerde de geçen hafta yüzde 4'ü aşan düşüşler oldu. Altın yüzde 1,5, paladyum yüzde 4 azalış kaydetti.
    • 17,562 dolarla Haziran 2020’den bu yana en düşük seviyeyi gören gümüş yüzde 4,5, 821,95 dolarla Temmuz 2020’den bu yana en düşük seviyeyi gören platin yüzde 3 değer kaybetti.
    • Enerji tarafında ise Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğalgazın fiyatı ise yüzde 4,2 azalış kaydetti.
    • Geçen hafta tarım tarafında da sert düşüşler etkili oldu.
    • New York Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 0,5 değer kazanırken, mısırda yatay bir seyir görüldü. Soya fasulyesi fiyatları da yüzde 2,8 azalış kaydetti.
    • Pamuk yüzde 12,3, kahve yüzde 4,1, şeker yüzde 1,8, kakao yüzde 0,3 azalış kaydetti.

    talep

    Talep endişesi

    Analistler, dünyanın önde gelen merkez bankalarının şahin açıklamalarıyla pamuk başta olmak üzere tarım emtiasında talep endişelerinin arttığını söyledi.


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