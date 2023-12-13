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Faizi sabit bırakması bekleniyor! Fed'in faiz kararı bugün açıklanıyor

Faizi sabit bırakması bekleniyor! Fed'in faiz kararı bugün açıklanıyor Dün ABD'nin kasım ayı faiz kararı geldi. Kasım ayında aylık 0,1 artış yaşayan enflasyon yıllık olarak ise yüzde 3,1'e geriledi. Fed'in faiz kararlarının merkezinde olan enflasyondaki gerilemenin yankıları bugün belli olacak.