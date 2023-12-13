Faizi sabit bırakması bekleniyor! Fed'in faiz kararı bugün açıklanıyor

Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'na (Fed) çevrildi. Fed, bugün (13 Aralık 2023) Türkiye saati ile 22.00'de faiz kararını açıklayacak.
Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun yavaşlamaya devam etmesinin ardından pozitif bir seyir izlerken, ABD Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı yılın son faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.
Dün ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda değişim göstermeyeceği yönündeki piyasa beklentilerinin aksine yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 3,1 artışla öngörüler doğrultusunda gerçekleşti.
Yavaşlamaya devam eden yıllık enflasyon 5 ayın en düşük seviyesini kaydetti.
ABD'de çekirdek TÜFE beklentilere paralel gerçekleşti
Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise beklentilere paralel kasımda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4 arttı. Bu dönemde çekirdek enflasyon yıllık bazda 2 yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.
Martta faiz indirimi beklentisi
Faiz kararı öncesi, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 45, mayısta başlama ihtimali ise yüzde 75 seviyesinde bulunuyor.
Politika faizinin yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulması bekleniyor
Analistler, Fed'in art arda üçüncü ve yılın son toplantısında politika faizinin yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinde bankanın gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, ekim ayı perakende satışlar
10.00 İngiltere, ekim ayı GSYİH, sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi
13.00 Euro Bölgesi, ekim ayı sanayi üretimi
16.30 ABD, kasım ayı ÜFE
17.00 Almanya, ekim ayı ödemeler dengesi
22.00 ABD, Fed'in aralık ayı faiz kararı
22.30 Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları
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