Faizi yüzde 17,5'e yükselten Merkez Bankası'nın kararı dünya basınında TCMB, politika faizini 250 baz puan artırdı. Ekonomi gazeteleri, Merkez Bankası'nın attığı adımı yorumladı.

ensonhaber.com

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM), göreve gelen yeni yönetimin ardından, geçtiğimiz ay faiz artışı kararı aldı.

Politika faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltilirken, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği belirtildi.

Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin kararını bugün açıkladı. Faiz, yüzde 15'ten yüzde 17,5'e çıkarıldı.

Dünyanın önde gelen ekonomi gazeteleri, 250 baz puan artırılan faizle ilgili karara geniş yer ayırdı.

Bloomberg: Faiz artış hızı yavaşladı

ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'nin faiz artış hızını yavaşlattığını yazdı. TCMB'nin kademeli döngü çerçevesinde ikinci faiz artışını gerçekleştirdiği belirtildi.

Haberde, "Başkan Hafize Gaye Erkan liderliğindeki Para Politikası Kurulu, gösterge faizi yüzde 15'ten yüzde 17,5'e çıkardı." denildi.

CNBC: 250 baz puan arttı

CNBC televizyonu, Merkez Bankası'nın faiz artışının "beklentilerin altında" gerçekleştiğini aktardı.

Perşembe günü politika faiz oranının 250 baz puan artırılarak yüzde 17,5 düzeyine yükseltildiği kaydedildi.

Financial Times: Enflasyona karşı faiz artırıldı

İngiltere merkezli Financial Times, Türkiye'nin enflasyonu dizginlemek için üst üste ikinci artırıma gittiğini okurlarına duyurdu.

Faiz oranlarındaki artışın, Türkiye'nin ekonomi politikalarındaki değişimin son işareti olduğuna vurgu yapılarak, bankanın faizle ilgili açıklaması paylaşıldı: