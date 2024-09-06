FAO: Küresel gıda fiyatları ağustosta düşüşe geçti FAO, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimin izlendiği ağustos ayına ait Küresel Gıda Fiyat Endeksi'ni açıkladı.

AA

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünyadaki gıda fiyatlarının nabzını tutuyor.

FAO, Küresel Gıda Fiyat Endeksi'nin, bitkisel yağ ve süt ürünlerine yönelik talep artışına rağmen şeker, et ve tahıl ürünlerine yönelik düşen talep nedeniyle ağustosta sınırlı bir düşüş kaydettiğini bildirdi.

Buna göre endeks, ağustosta önceki ayın revize edilmiş seviyesine göre 0,3 puan azalarak 120,7 puan değerine geriledi.

Küresel gıda fiyatları yıllık bazda ise yüzde 1,1 düşerken, endeksin ağustosta sınırlı düşüş kaydetmesinde şeker, et ve tahıl ürünlerine yönelik düşen talebin, bitkisel yağ ve süt ürünlerine yönelik talep artışına ağır basması etkili oldu.

TAHIL FİYAT ENDEKSİ

Tahıl Fiyat Endeksi, başta ABD ve Arjantin olmak üzere ana ihracatçı ülkelerdeki iyi hasat beklentileriyle ağustosta, önceki aya göre yüzde 0,5 azaldı.

BİTKİSEL YAĞ FİYAT ENDEKSİ

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi ise soya ve ayçiçeği yağlarındaki düşüşüne rağmen palmiye yağındaki artış nedeniyle yükseldi. Buna göre, Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi ağustosta, önceki aya kıyasla yüzde 0,8 arttı.

ŞEKER FİYAT ENDEKSİ

Şeker Fiyat Endeksi, Hindistan ve Tayland’daki yüksek üretim ve uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüş sayesinde yüzde 4,7 geriledi.

SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT ENDEKSİ

Aynı dönemde FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, süt tozu, peynir fiyatlarındaki ve tereyağı talebindeki artışlarla ağustosta yüzde 2,2 artış gösterdi.

ET FİYAT ENDEKSİ

Et Fiyat Endeksi ise kümes hayvanları, büyükbaş ve küçükbaş ve domuz fiyatlarında yaşanan düşüşle birlikte yüzde 0,7 gerileme kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)