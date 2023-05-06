FAO, küresel gıda fiyatlarının bir yıl sonra ilk kez yükseldiğini açıkladı Küresel enflasyonun belirleyicisi rolü oynayan dünya gıda fiyatları nisan ayında bir yıldır ilk kez yükselerek 127,2 seviyesine çıktı.

REUTERS Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından küresel gıda fiyatları derlendi. Dünya gıda fiyatlarının nisan ayında bir yıldır ilk kez yükselerek 127,2 seviyesine çıktığı belirtildi. Dünya gıda fiyatları, Mart 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle kaydedilen rekor seviyenin yüzde 20 üzeri altında bulunuyor. Dünya gıda fiyatları endeksi yükseldi FAO tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi mart ayındaki revize 126,5 seviyesinden nisan ayında 127,2'e çıktı. Mart gıda fiyatları endeksi oranı, daha önce de 126,9 olarak açıklanmıştı.