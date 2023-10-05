FAO: Suyla ilgili felaketlerin 2021'de maliyeti 200 milyar doları geçti Küresel iklim değişiklikleri çeşitli doğa olaylarına neden oluyor. Bunların içinde yer alan su felaketleri de yaşandığı yerde önemli can ve mal kayıpları yaşatarak altyapıları bozuyor.

AA Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), İtalya'da "Roma Su Diyaloğu" isimli bir toplantı gerçekleştirdi. Yarın sona erecek toplantı, diyalog, tarım ve gıda güvenliği için entegre su kaynakları yönetimine odaklandı. FAO Genel Direktörü Çü Dongyü, toplantının açılışında suyun değerinin hafife alınmaması gerektiğini belirterek, suyla ilgili felaketlerin yalnızca 2021'de 200 milyar dolardan fazla ekonomik maliyete yol açtığını aktardı. Çü Dongyü, dayanıklı, sürdürülebilir su güvenliği ve gıda güvenliği için geleceğe yönelik çabaların yoğunlaştırılması çağrısında da bulundu. "Maliyeti 2021'de 200 milyar doları aştı" Dongyü, konuşmasında şu değerlendirmede bulundu: Suyun değerini hafife almayı bırakmalıyız. Suyla ilgili felaketler, yalnızca 2021'de 200 milyar dolardan fazla ekonomik maliyete yol açtı. Su sorunlarına çözüm önerileri geldi Dongyü, suyla ilgili doğal afetlerden kaynaklanan ciddi su sorunlarına etkili çözüm bulmak için azaltma, yeniden kullanma, geri dönüştürme ve değiştirme ilkelerine dayalı bir yaklaşımın gerekliliğinin altını çizdi. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)