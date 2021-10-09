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    Fas, 2021'de yüzde 5,5'in üzerinde büyüme bekliyor

    Fas'ın, koronavirüs salgınından normalleşmeye başladığı 2021'de yurt içi hasılada yüzde 5,5'in üzerinde büyüme beklediğini açıklandı.
    • AA
    • 09.10.2021 - 17:01
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    Fas, 2021'de yüzde 5,5'in üzerinde büyüme bekliyor

    Fas Kralı 6. Muhammed, koronavirüsün "benzeri görülmemiş" etkilerine rağmen ülke ekonomisinin somut bir toparlanmaya tanık olduğunu ve bu yıl gayri safi yurt içi hasılada yüzde 5,5'ten fazla bir büyüme beklediğini belirtti.

    Kral 6. Muhammed, ülkede 8 Eylül'de yapılan genel seçimler ve 5 Ekim'de yapılan Danışmanlar Meclisi seçimlerinin ardından meclisin ilk oturumu sırasında Kraliyet Sarayından telekonferans aracılığıyla bir konuşma yaptı.

    Fas, 2021 de yüzde 5,5 in üzerinde büyüme bekliyor #1

    "ÜLKE EKONOMİSİNİN SOMUT BİR ŞEKİLDE TOPARLANMASINA TANIK OLDUK"

    Koronavirüs "benzeri görülmemiş" etkilerine ve genelde dünya ekonomisinin gerilemesine rağmen ülke ekonomisinin somut bir toparlanmaya tanık olduğunu ifade eden Kral Muhammed, bu yıl gayri safi yurt içi hasılada yüzde 5,5'in üzerinde bir büyüme beklediğini söyledi.

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