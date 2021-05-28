Fas ekonomik kalkınma programını Türkiye’nin tecrübesini örnek alarak hazırladı

Fas Kalkınma Komitesi Başkanı Bensumi, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde özel şirketlerin ekonominin gelişmesine katkısının büyük olduğunu ifade etti.

Fas’ta 2035’e kadar planlanan yeni ekonomik kalkınma programının detayları açıklandı.

Fas Kalkınma Komitesi Başkanı Şekib Bensumi, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde özel şirketlerin ekonominin gelişmesine katkısının büyük olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE’NİN TECRÜBESİNDEN FAYDALANILDI

Fas Kalkınma Komitesi Başkanı Şekib Bensumi bugün başkent Rabat’ta düzenlediği basın toplantısında, ülkenin yeni ekonomik programı hazırlanırken Türkiye’nin tecrübelerinden de faydalanıldığını belirtti.

Bensumi, "Örneğin, özel bir şirket ülkenin (Türkiye) toplam ihracatının yüzde 10'una katkıda bulunuyor. 2 binden fazla patente sahip." dedi.

İHRAÇ ETTİKLERİ ÜRÜNÜN ÜZERİNE “FAS'TA ÜRETİLMİŞTİR” YAZACAK

Fas'ta kamu ve özel sektör arasında ortak bir politikanın hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Bensumi, ülke ekonomisine verimli bir şekilde katkıda bulunmak için yurt dışına ihraç edilen ürünlerin üzerine “Fas'ta üretilmiştir” ibaresinin yazılmasının gerektiğini belirtti.

ENERJİ ÜCRETLERİ KONUSUNA TÜRKİYE ÖRNEĞİ VERİLDİ

Öte yandan Fas'ta enerji ücretleri konusuna da değinen Bensumi, ülkede elektrik fiyatının kilovatsaat başına 0,12 dolara ulaştığını, bu fiyatın Fransa ile aynı seviyede olduğunu ancak Türkiye’de 0,07 doları geçmediğini bildirdi.