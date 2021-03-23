Fas, İsrail ile ekonomide stratejik ortaklık anlaşması imzaladı

Fas, özel sektörde çalışan Faslı ve İsrailli iş adamları arasında ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla stratejik ortaklık anlaşması imzalandığını açıkladı.

Faslı ve İsrailli iş adamları ekonomik ve ticari alanda karşılıklı bilgi alışverişi, dayanışma ve paylaşımlara vurgu yapan bir anlaşmaya imza attı.

Fas haber ajansına göre, anlaşmaya imzaları interaktif toplantıya katılan Fas Müteahhitlik Genel Birliği Başkanı Şekip Lalec, İsrail Ticaret Odası Başkanı Uriel Lynn ve İsrail İşverenler ve Girişimciler Kurulu Başkanı Ron Tomer attı.

FAS VE İSRAİLLİ KURUMLAR DAİMİ AÇIK DİYALOĞU HEDEFLİYOR

Fas ve İsrail iş adamları ticareti geliştirmek için anlaştığının duyurulduğu haberde, iki ülke arasındaki söz konusu ortaklığın ana sektörlerdeki etkin iş toplulukları arasında bir çeşit uyum yaratmak için Fas ve İsrail arasındaki ilgili kurumlar arasında daimi açık bir diyaloğu hedeflediği kaydedildi.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ŞİRKETLERDE DAYANIŞMA"

Lalec, anlaşmanın güçlü, sürekli bir ortaklık yönünde, İsrail ve Fas şirketleri arasında dayanışmayı gerçekleştireceğini söyledi.

"TARİHİ BİR ANLAŞMA"

Tomer de 15 yıllık kesintiden sonra Fas ile İsrail arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti belirterek anlaşmayı önemli ve tarihi olarak niteledi.

İSRAİL İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün dönemin ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan'ın ardından son birkaç ay içinde İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi olurken, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke olmuştu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.