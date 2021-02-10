Fas, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasındaki değişikliğe onay verdi

Fas Parlamentosu, Türkiye ile yapılan serbest ticaret anlaşmasında yapılan değişikliği onayladı.

Fas Parlamentosu, aralarında Türkiye ile yapılan serbest ticaret anlaşması üzerindeki değişiklik de dahil olmak üzere başka uluslararası anlaşmaları da onaylandığını açıklandı.

TÜRKİYE'DEN BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNE 5 YIL SÜREYLE GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMASI

Açıklamada, değişikliğin Türkiye'den bazı sanayi ürünlerine 5 yıl süreyle gümrük vergisi uygulanma imkanı verdiği, 5 yılın bitimi öncesinde iki ülke ortak komisyonun bir araya gelerek durumu değerlendireceği aktarıldı.

KARAR, OYLANMAK ÜZERE DANIŞMA MECLİSİNE SEVK EDİLDİ

Değişikliğin uygulamaya girmesi için resmi gazetede yayınlanmadan önce oylanmak üzere Parlamento'nun alt kanadı Danışma Meclisine sevk edilmesi gerekiyor.

İki ülke geçen 24 Ağustos'ta var olan anlaşma üzerinde değişiklik yapılması konusunda anlaşmıştı.

FAS’A İHRACAT 2019’DA YÜZDE 18 ARTTI

Fas'ın Türkiye'den ithalatı, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18 artışla 2 milyar 300 milyon dolara ulaşmıştı. Buna karşılık aynı dönemde Fas'tan Türkiye'ye yapılan ihracat 700 bin dolara çıkmıştı.