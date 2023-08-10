Fas'ın Türk malı ithalatı yüzde 20,5 arttı 2022 yılı rakamlarına göre Fas'ın Türkiye'den yaptığı ithalat yıllık bazda yüzde 20,5 artış gösterdi.

AA

Türkiye ihracatta pazar arayışlarını çeşitlendirdi ve yapılan uluslararası temaslar ve serbest ticaret anlaşmaları meyvelerini vermeye başladı.

Fas'ın dış ticaret istatistiklerinden sorumlu devlet kurumu olan Fas Döviz Bürosu, yayınladığı raporla ülkenin Türk malları ithalatının 2022'de yıllık bazda yüzde 20,5 arttığını duyurdu.

Fas'ın 2022'de ticaret alışverişlerinin yüzde 27,4'ünün İspanya ile gerçekleştiği aktarılan raporda, Fransa'nın yüzde 23,1 ile ikinci sırada, İtalya'nın yüzde 7,7 ile üçüncü sırada ve Türkiye'nin de yüzde 7,2 ile dördüncü sırada yer aldığı belirtildi.

Fas'ın Türkiye'den geçen yılki ithalatı 2,79 milyar dolar

İthal edilen ticaret mallarına ilişkin raporda, Fas'ın Türkiye ile serbest ticaret anlaşması çerçevesinde yaptığı ithalatın 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 20,5 artışla 27,1 milyar dirheme (2,79 milyar dolar) yükseldiği kaydedildi.

Fas ticaret için Avrupa'yı tercih ediyor

Fas Döviz Bürosunun raporunda, Fas'ın 2022 yılı ticaret alışverişlerinin çoğunun yüzde 58,8'lik payla Avrupa ile gerçekleştiği ifade edildi.

Türkiye-Fas dış ticareti

Fas ve Türkiye, Nisan 2004'te iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması imzalamıştı ve anlaşma Haziran 2006'da yürürlüğe girmişti.

Fas'ın Türkiye'den yaptığı mal ithalatı, son yıllarda Türk mal ihracatındaki yükseliş ve imzalanan ikili ticaret anlaşmalarının etkisiyle hızlanarak arttı.

Fas'ın Türkiye'den ithalatı 2020 yılında yaklaşık 18,33 milyar dirhem (1,87 milyar $) olurken, 2021'de 22,5 milyar dirheme (2,3 milyar $) yükselmişti.