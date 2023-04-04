Fast food devi McDonald's'ın ABD ofisleri geçici olarak kapatıldı Wall Street Journal, ABD merkezli fast food devi McDonald's'ın ABD ofislerini geçici olarak kapattığını ve işten çıkarmaya gitmeye hazırlandığını haberleştirdi.

AA

ABD Chicago merkezli hızlı servis restoran zinciri McDonald's'da işler yolunda gitmiyor.

Wall Street Journal'ın haberinde fast food devinin geçen hafta ABD'li çalışanlarına ve bazı uluslararası personeline e-posta göndererek pazartesiden çarşambaya kadar evden çalışmalarını istediği belirtildi.

Şirketin çalışanlarından genel merkezde satıcılarla yapacakları toplantıları ve diğer tüm yüz yüze toplantılarını iptal etmelerini istediği bilgisi verildi.

Kaç kişinin işten çıkarılacağına dair bilgi verilmedi

Söz konusu e-postada 3 Nisan'da başlayacak haftada şirket genelindeki pozisyonlar ve personelle ilgili önemli kararların iletileceğinin bildirildiği ancak kaç kişinin işten çıkarılacağına dair bilgi olmadığı ifade edildi.

McDonald's Üst Yöneticisi Chris Kempczinski, ocak ayında yaptığı açıklamada şirket personelinin bir kısmının işten çıkarılmasının planlandığını kaydetmişti.