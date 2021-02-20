Fas'ta halkın iş imkanı talebiyle başlattığı gösteriler sürdürüyor

Fas'ta, 3 bin 500 kadının olumsuz şartlarda sınır ticareti yapmasının engellenmesi ile başlayan ekonomik darboğaz karşıtı gösteriler devam ediyor.

Fas'ın kuzeyindeki Fnideg kentinde yüzlerce kişi, İspanya idaresindeki Sebte (Ceuta) kentinde bulunan sınır kapısının kapatılması sonucu yaşanan ekonomik darboğaz ülkede olayların başlamasına neden oldu.

BİNLERCE FASLI KADININ TİCARİ MAL KAÇAKÇILIĞI YAPTIĞI SINIR KAPISI KAPATILINCA

Fas yönetiminin, binlerce Faslı kadının ticari mal kaçakçılığı yaparak geçimini sağladığı Sebte Sınır Kapısını 3 Aralık 2019'da kapatma kararı almasından bu yana Fnideg'de yaşanan ekonomik ve sosyal sıkıntılara karşı düzenlenen gösteriler üçüncü haftasında da devam etti.

GÖSTERİCİLER, ALTERNATİF İŞ İMKANI İSTİYOR

Göstericiler, yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve alternatif iş imkanları oluşturulması yönünde sloganlar attı.

(Fas)

KADIN VE ÇOCUKLARIN KÖTÜ ŞARTLAR ALTINDA YAPTIĞI SINIR TİCARETİ ENGELLENMİŞTİ

Fas Parlamentosu Dışişleri ve Ulusal Savunma Komisyonu tarafından Şubat 2019'da yayınlanan raporda Sebte'de kaçakçılık yapan kadınların trajik durumlarla karşılaştıkları, uzun süre açık alanlarda gecelemek zorunda kaldıkları ifade edilmişti. Raporda 3 bin 500 kadın ve 200 çocuğun Sebte Sınır Kapısı'nda kaçakçılık yaptığı kaydedilmişti.

Rabat yönetimi, 5 Şubat'ta başlayan gösterilerin ardından Fnideg ve civar kentlerde ekonomik kalkınma için bazı tedbirler alınacağını duyurmuştu.