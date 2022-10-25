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    Fatih Birol: Dünya ilk gerçek enerji krizini yaşıyor

    Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, başlıca petrol üreticilerinin üretimi kısmasının dünyada yaşanan ilk gerçek enerji krizine neden olduğunu söyledi.
    • 25.10.2022 - 10:25
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 10:37
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    Fatih Birol: Dünya ilk gerçek enerji krizini yaşıyor

    Singapur Enerji Haftası etkinliğine katılan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Ukrayna savaşı sürecinde Avrupa'nın LNG ithalatının artması ile Çin'de yakıt talebinin artma olasılığının, piyasada gelecek yıl için yalnızca 20 bcm LNG kapasitesi olacağı düşünüldüğünde, sıkışıklığa neden olabileceğini söyledi.

    Birol, aynı zamanda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya'nın da dahil olduğu OPEC+'ın üretimi günde 2 milyon varil azaltma kararının da "riskli" olduğunu ve IEA'nın küresel petrol talebinin bu yıl günlük 2 milyon varile yükselmesini beklediğini söyledi.

    "Bu durum tehlike taşıyor"

    Fatih Birol, "Bu durum, dünyanın dört bir yanında birçok ekonomi resesyonun eşiğine gelmişken tehlike taşıyor." dedi.

    Reuters'ın haberine göre Birol ayrıca, tavan fiyat uygulamalarına rağmen piyasaya Rus petrolünün girmesine ihtiyaç duyulduğunu, talebi karşılayabilmek için yüzde 80-90 arasında bir seviyenin "teşvik edici" olacağını ifade etti.

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