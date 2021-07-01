Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, YEKA GES-3 yarışması sonunda santrallerin kurulumuyla yaklaşık 6 milyar liralık yatırımın hayata geçirileceğini bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-3 (YEKA GES-3) Sözleşme İmza Töreni'nde konuşarak, bugüne kadar 2 güneş ve 2 rüzgar YEKA yarışmalarının tamamlandığını hatırlattı.

"AĞIRLIKLI ORTALAMA FİYAT 21,5 KURUŞ"

YEKA GES-3 yarışması sonunda ağırlıklı ortalama fiyatın kilovatsaat başına 21,5 kuruş olduğunu kaydeden Dönmez, şöyle devam etti:

"Santrallerin kurulumuyla birlikte yaklaşık 6 milyar liralık yatırım hayata geçirilecek. Yılda 1 milyar 700 milyon kilovatsaat elektrik üretimiyle de 600 binden fazla hanenin elektrik ihtiyacını buradan karşılamış olacağız. YEKA GES-3 yarışmalarımız birçok ilki de bünyesinde barındırdı. Yenilenebilir enerji sektöründe Türk Lirası bazında belirlenen tavan fiyatı üzerinden eksiltme usulüyle yapılan ilk yarışma oldu. Kurulacak santrallerde ilk defa 'Made in Türkiye' etiketli invertör kullanılacak. Blue wafer’ın işlenmesiyle üretilecek yerli hücreleri ihtiva eden en az yüzde 70 yerlilik oranına sahip yerli üretim fotovoltaik modüller kullanılacak."

Fatih Dönmez: 6 milyar liralık yatırım hayata geçirilecek VİDEO

BUNDAN SONRAKİ YARIŞMA 12 EKİM'DE

Bakan Dönmez, YEKA GES-3'ün tamamlanmasının ardından 1.000 megavatlık 42 YEKA RES-3 yarışmasının bu yılın son çeyreğinde gerçekleştirileceğini belirterek, başvuru tarihinin 12 Ekim olduğunu bildirdi.