Fatih Dönmez: 66,7 milyar liralık elektrik dağıtım yatırımı planlanıyor

Enerji Bakanı Dönmez, 2021-2025 dördüncü uygulama döneminde toplam 66,7 milyar liralık elektrik dağıtım yatırımının planlandığını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çevrim içi düzenlenen 13. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Sektör Toplantısı'na katıldı.

Dönmez, Türkiye'de elektrik dağıtımı ve bu sektöre yapılan yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

66.7 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Türkiye'de, 2016-2020 üçüncü uygulama döneminde yaklaşık 40 milyar lira elektrik dağıtım yatırımı yapıldığını söyleyen Dönmez, "2021-2025 dördüncü uygulama döneminde toplam 66.7 milyar liralık elektrik dağıtım yatırımı planlanmaktadır." dedi.

Bakım için de bütçe ayırıldığını ifade eden Dönmez, "Dördüncü uygulama döneminde yapılacak yatırımlara ilaveten, planlı bakımlar için ilk kez ayrı bir bütçe kalemi oluşturuldu. Planlı bakımlar için 10.5 milyar TL’lik bir bütçe ayırdık." diye konuştu.

MEMNUNİYET YÜZDE 52'YE ÇIKTI

Dağıtım hizmetlerinden memnuniyet oranlarına da değinen Bakan Dönmez, "2019’da (elektrik dağıtım hizmetlerinden) yüzde 46,4 olan genel memnuniyet oranı, 2020’de yüzde 52,5’e yükseldi. Ar-Ge faaliyetleri için önümüzdeki 5 yıl toplam 1 milyar liralık bir bütçe ayrıldı. 2019 yılında çağrı merkezlerine ulaşılabilirlik seviyesi yüzde 99,82, servis seviyesi yüzde 92,3, cevaplama oranı yüzde 97,65 olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.