Fatih Dönmez açıkladı: Eti Maden, 1 milyar 300 milyon dolar kazanç sağladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yıl kendi rekorunu kıran Eti Maden'in 2 milyon 650 bin ton rafine bor satışıyla ülkeye 1 milyar 300 milyon dolar kazanç sağladığını bildirdi…

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Eti Maden yüzde 95 kapasiteyle çalışarak tam 2 milyon 650 bin ton rafine bor satışı yaparak ülkemize 1 milyar 300 milyon dolar kazanç sağlamıştır. İnşallah Eti Maden Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında da yeni bir rekorla bu rakamları da aşacaktır. Yeni stratejimizle; bor karbür, ferrobor ve lityum tesislerimizi hayata geçirdik. İnşallah 2023’ün ilk ayında 1000 ton kapasiteli bor karbür tesisimizi devreye alıyoruz. Elektrikli araçlarla birlikte kullanım alanı yaygınlaşan e-mobilite için de dünyada ilk defa uygulanan bir yöntemle sıvı bor atıklarından lityum ürettik. İlk üretim fazımıza pilot tesisimizde yıllık 10 ton ile başlamıştık. Orada esas üretime teşkil edecek parametreleri topladık. Hepsini değerlendirdik. İnşallah 2023 Ocak ayında yıllık 600 ton üretim yapacak Kırka’daki lityum karbonat tesisimizin ihalesini gerçekleştireceğiz. En kısa zamanda da inşallah tesisimizin temelini atacağız. İlerleyen zamanlarda Bandırma’da yıllık 100 ton üretecek ikinci lityum karbonat tesisimizin temelini atacağız. Kütahya Emet’te 5 bin ton üretim kapasiteli yeni bor karbür tesisinin projesine başlıyoruz.” dedi.

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