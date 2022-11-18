Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Aralıkta doğalgazda fiyat değişikliği olmayacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'ni ziyaret etti.

"Aralık ayında doğalgazda fiyat değişikliği olmayacak"

AA'nın haberine göre, burada Karadeniz gazı çalışmalarıyla ilgili NTV'de açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, aralık ayında doğalgazda fiyat değişikliği olmayacağını açıkladı.

"Türkiye bu kışı sorun yaşamadan atlatacak"

Bakan Dönmez, katıldığı toplantıda kendisine yöneltilen, "Kış öncesinde enerjide duruma bakarsak; Türkiye’deki son durum nedir, doğalgaz depolama tesislerinde doluluk oranları nedir?" sorusuna cevap olarak ''Avrupa'da ciddi bir endişe var. Türkiye bu kışı sorun yaşamadan atlatacak." şeklinde yanıt verdi.

Fatih Dönmez: Aralıkta doğalgazda fiyat değişikliği olmayacak VİDEO



"Öngörülebilir fiyat tahmini söz konusu değil, oynaklık çok fazla"

''Doğalgaza zam gelecek mi?" sorusuna ise Dönmez, "Burada öncelikle küresel fiyatlara bakmak gerekiyor. Pandemi öncesi ve sonrasına bakacak olursak doğalgazda anormal artışlar oldu. Ukrayna'daki savaş kısa sürede biterse piyasayı rahatlatır. Öngörülebilir fiyat tahmini söz konusu değil, oynaklık çok fazla.





Aralıkta doğalgaza zam yok

Ama yaz aylarındaki yüksek seviyenin gerilediğini görüyoruz. Ancak bu geçici mi olacak yoksa kalıcı mı olacak göreceğiz. Ama Aralık ayında doğalgaza zam yapılmayacak.'' dedi.