Bakan Fatih Dönmez, Bartın'da Enerji Koordinasyon Toplantısına katılarak, şehre enerji ve tabii kaynaklarla ilgili toplam 879 milyon liralık yatırım yapıldığını aktardı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın'da Enerji Koordinasyon Toplantısına katıldı.

AA'nın haberine göre, Dönmez, 19 yılda Bartın'a enerji ve tabii kaynaklarla ilgili toplam 879 milyon liralık yatırım yapıldığını ve yıl içinde yaklaşık 300 milyon liralık daha yatırım planı olduğunu kaydetti.

"Amasra 1 sahasında 135 milyar metreküplük gaz keşfi yapıldı"

Dün Filyos'ta Türkiye'nin en büyük mega projelerinden Sakarya Gaz Sahası'ndaki gelişmeleri yerinde incelediklerini söyleyen Dönmez, 2021 yılındaki önemli keşiflerden birinin de "Amasra1" adı verilen, Sakarya Gaz Sahası'nın komşu bölgesi olan sahayla ilgili olduğunu, 135 milyar metreküplük gaz keşfi yapıldığını ifade etti.

"Bartın'la alakalı olarak tespit yapmak ve sorunları yerinde çözüme ulaştırmak için toplantı yapıldı"

Sakarya Gaz Sahası ve Amasra ile 540 milyar metreküplük bir gaz rezervi keşfedildiğine işaret eden Dönmez, "O günden bu yana bu bölgeye sık sık geliyoruz. Bartın'la alakalı olarak bakanlığımızı ilgilendiren hususlarda yerinde tespit yapmak ve sorunları yerinde çözüme ulaştırmak maksadıyla il koordinasyon toplantısı yaptık. Başkent Elektrik şirketi bir sunum yaptı. Doğalgaz dağıtım şirketi bir sunum yaptı ve yatırımlarını paylaştı. Gayet verimli ve faydalı bir toplantı oldu." diye konuştu.

Fatih Dönmez: Bartın'a enerji ile ilgili 879 milyon liralık yatırım yaptık VİDEO



Bartın'a 879 milyon liralık yatırım yapıldı

Dönmez, Bartın'da enerji ve tabii kaynaklar alanında, kamu ve özel sektör tarafından cari yıl fiyatlarıyla dikkate alındığında iktidara geldikleri 2002'de 5 milyon liralık bir yatırım yapılırken geçen yıl bu rakamın 454 milyon liraya ulaştığını, toplamda da son 19 yılda bakanlıklarıyla ilgili konularda Bartın'a 879 milyon liralık yatırım yapıldığını anlattı.

"Bartın'a bu yıl da yaklaşık 300 milyon liralık yatırım planı var"

Bu yıl da yaklaşık 300 milyon liralık yatırım planı olduğunu dile getiren Dönmez, "Bu yatırımın 150 milyon lirası bakanlığımıza bağlı Türkiye Elektrik İletim AŞ yatırımlarından oluşuyor. Yine Elektrik Dağıtım Şirketinin bu bölgeye ilişkin yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırım planı var. Gaz dağıtım şirketinin de yine bu bölgeyle alakalı 40 milyon liralık bütçelenmiş, planlanmış yatırımı bulunmakta." değerlendirmesini yaptı.