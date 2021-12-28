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- Fatih Dönmez: Bor ihracatında rekor kırdık
Fatih Dönmez: Bor ihracatında rekor kırdık
Bakan Dönmez: "2021'de 2,5 milyon tonu ihraç olmak üzere, 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık. Buradan 1 milyar doların üzerinde satış rakamı elde ederek rekor kırdık."
- AA
- 28.12.2021 - 10:44
- Güncelleme : 28.12.2021 - 10:57
Bakan Dönmez: "2021'de 2,5 milyon tonu ihraç olmak üzere, 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık. Buradan 1 milyar doların üzerinde satış rakamı elde ederek rekor kırdık."