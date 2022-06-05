Fatih Dönmez: Enerjideki küresel gelişmeleri ve ülkemize yansımalarını ele aldık

Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirilen AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda "enerji" de konuşulan konular arasında yer aldı.

Enerji tam dünyanın sorunu. Küresel anlamda sorun yaratan enerji tedariki ve fiyatları, yurt içinde de kendisini fiyat artışı olarak gösteriyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirilen AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda partililere Karadeniz gazındaki son durumu, enerjideki küresel gelişmeleri ve Türkiye’ye yansımalarını anlattı.

Kızılcahamam’da enerji sorunu görüşüldü

İHA’nın haberine göre Bakan Fatih Dönmez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kızılcahamam’dayız. AK Parti’mizin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında yol arkadaşlarımızla bir araya geldik. Karadeniz gazındaki son durumu, enerjideki küresel gelişmeleri ve ülkemize yansımalarını ele aldık.” ifadelerini kullandı.