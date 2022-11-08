Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, TRT Haber'in sorularını yanıtladı. Bakan Dönmez, programda Türkiye'nin enerji üssü olmak hedefini ortaya koydu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TRT Haber'in sorularını yanıtladığı programda Türkiye'nin Avrupa'ya gaz taşıma noktasında izleyeceği rölü aktardı.

Bakan Dönmez, Türkiye'nin enerji konusunda yaptığı yatırımların altını çizerek, kendi kendine yeten bir ülke olma hedefi ile birlikte ihracat yapmak konusunda geçirdiği aşamalara değindi.

"Türkiye gazın dağıtımının da yapılacağı bir merkez olacak"

Dönmez, Türkiye'nin sadece gazın ticaretinin yapılacağı bölge olmayacağını aynı zamanda dağıtımının da yapılacağı bir merkez olacağını vurgulayarak, "İstanbul'da şu anda bizim bir ulusal enerji piyasasını işleten bir borsamız var. Günlük elektrik ve doğalgaz tarafında toptan doğalgaz piyasası da orada çalışıyor. Şimdi biz oradaki teknolojik altyapımızı bu yeni merkez için de kullanacağız." dedi.

Fatih Dönmez: Hedef enerji üssü olmak ViDEO

"Karadeniz gazını karaya ulaştırmak için deniz altında yapılan boru hattı yüzde 97 tamamlandı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazını karaya ulaştırmak için deniz altında yapılan boru hattının yüzde 97 tamamlandığını belirtti.

"Rusya'nın dışında çeşitli ülkelerden gaz alıyoruz"

Enerji konusunda yeni iş birliklerinin gündemde olup olmadığı konusundaki soruya karşılık olarak Türkiye'nin Rusya dışında da farklı ülkelerden gaz aldığına değinen Dönmez, şöyle konuştu.

"Biz özellikle son yıllarda hep ulusal iletim şebekemizi altyapımızı güçlendirdik. Hem de özellikle komşu ülkeler Avrupa pazarı bakımından baktığımızda onların arz güvenliğini güçlendirecek önemli roller üstlendik. Bunlar TANAP, TürkAkım gibi projeler. Biz altyapımızı güçlendirirken bir defa yeni kaynak girişlerini sağladık. Boru hatları ile Rusya'dan, Azerbaycan'dan, İran'dan doğalgaz alıyoruz. Önceden bunlar birer hat olarak gelmişti. Şimdi biz bunların sayılarını ve kapasitelerini de artırdık. İran'dan tek boru hattı ile geliyor evet. Azerbaycan'dan sadece Bakü-Tiflis-Erzurum hattı vardı. En son buna TANAP da eklenmiş oldu. TANAP, hem Türkiye'ye gaz taşıyor hem de Avrupa İtalya'ya kadar giden bir boru hattından bahsediyoruz. Keza Rusya'dan biz eskiden Batı hattı dediğimiz Ukrayna-Romanya-Bulgaristan üzerinden aldığımız bir boru hattı vardı. Akabinde Mavi Akım devreye girmişti Samsun'dan."

"15 ülkeden gaz alıyoruz"

Dönmez, dünyadaki emsal merkezlere göre kaynak alternatiflerindeki zenginliğini dile getirerek "15 ülkeden gaz alıyoruz." diyerek, yeni kaynak çalışmalarını dile getirdi ve "Libya'yla çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Türkiye soğuk kış günlerine hazır

"Biz bu kışa ne kadar hazırız?" sorusuna yanıt veren Dönmez, "Spot piyasalardan doğalgaz alıyoruz. Komşumuz Avrupa'ya göre çok daha rahat olduğumuzu söyleyebilirim. Depolarımız ful dolu, henüz depolarımızı kullanmadık. Türkiye kışa daha rahat giriyor." şeklinde yanıt verdi.

Avrupa'nın içinde bulunduğu durumu anlatan Dönmez, Avrupa'nın sanayiden tasarruf yaptığı için bu durumun büyümesine yansıyacağını vurguladı.

"Doğalgaz fiyatı oynaklık gösteriyor"

Doğalgaz fiyatlarının öngörülmediği şekilde nerede ise 20 kat arttığı, şu anda hafif bir gerileme olduğunu ve fiyatların yüksekliği kadar oynaklığının da öne çıktığı bir ortamda bulunduğunu hatırlattı.

Yeni rezervler açıklanabilir

"Yeni bir müjde var mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Dönmez, şu anda Fatih sondaj gemisinin Çaycuma'da çalışmalara devam ettiğini bir taraftan da Sakarya ve Amasra gaz sahasındaki çalışmalardan yeni rezerv haberleri gelebileceğini belirterek "Hem yeni keşifler gelebilir hem de mevcut sahalardan yeni rezerv haberleri gelebilir." şeklinde yanıt verdi.

Bor ve lityum çalışmaları

Dönmez'in yanıtlarından ön plana çıkan bor ve lityum açıklaması ise şöyle: "Türkiye'nin 20-30 yıllık enerji projeksiyonu hazırlanıyor. Bin ton kapasiteli bir tesis açacağız. Uzak, havacılık ve otomobil sektöründe kullanılıyordu. Artık ithal etmeyeceğiz ve bu maddeyi Türkiye'de üreteceğiz. Borda pazarın yüzde 60'ından fazlası bizde. Lityum konusunda hamlelerimiz var. Şu ana kadar 3 bin 640 şarj istasyonu devreye girdi."