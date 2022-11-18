Fatih Dönmez: Karadeniz gazı için boru serim işlemi tamamlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazı için boru serim işleminin tamamlandığını duyurdu.

Türkiye enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için azimle devam eden çalışmalarının meyvelerini almak üzere.

Dünyanın en geniş sondaj ve sismik tarama filolarından birini oluşturun Türkiye mutlu sona çok yakın.

Türkiye'nin bu kapsamdaki en büyük adımı ise Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi.

Rezerv tespitinin ardından gazın çıkartılması ve 2023'te kullanıma başlaması için ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazı çalışmalarıyla ilgili NTV'de açıklamalarda bulundu.

"Boru serim işlemi bitti"

''Kara ve denizde boru serim işlemi bitti" diyen Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"280 tonluk bir kilit ekipman Türkiye'ye getirildi. Hedefimiz 2023 Mart ayında vatandaşla buluşturmak''