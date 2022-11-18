Petrol
89.73
-0.06%
Euro
19.3327
0.17%
Dolar
18.6188
0.13%
Altın
1.054
0.17%
Borsa
4541
0.75%
Bitcoin
318.718
1.44%
BTXN Coin
6.61
1.84%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C

    Fatih Dönmez: Karadeniz gazı için boru serim işlemi tamamlandı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazı için boru serim işleminin tamamlandığını duyurdu.
    • 18.11.2022 - 12:24
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 12:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fatih Dönmez: Karadeniz gazı için boru serim işlemi tamamlandı

    Türkiye enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için azimle devam eden çalışmalarının meyvelerini almak üzere.

    Dünyanın en geniş sondaj ve sismik tarama filolarından birini oluşturun Türkiye mutlu sona çok yakın.

    Türkiye'nin bu kapsamdaki en büyük adımı ise Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi.

    Rezerv tespitinin ardından gazın çıkartılması ve 2023'te kullanıma başlaması için ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazı çalışmalarıyla ilgili NTV'de açıklamalarda bulundu.

    "Boru serim işlemi bitti"

    ''Kara ve denizde boru serim işlemi bitti" diyen Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "280 tonluk bir kilit ekipman Türkiye'ye getirildi. Hedefimiz 2023 Mart ayında vatandaşla buluşturmak''

    Fatih Dönmez: Karadeniz gazı için boru serim işlemi tamamlandı #1


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Amasya'da yağ fabrikasında işçiler zehirlendi: 1 ölü, 5 yaralı
    3. Sayfa

    Amasya'da yağ fabrikasında işçiler zehirlendi: 1 ölü, 5 yaralı

    Afyonkarahisar’da 5 öğrencinin öldüğü kaza: Müdür ‘Ben de mağdurum’ dedi
    3. Sayfa

    Afyonkarahisar’da 5 öğrencinin öldüğü kaza: Müdür ‘Ben de mağdurum’ dedi

    Görüş Bildir