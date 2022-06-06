Fatih Dönmez: Karadeniz gazında kritik bir safhayı daha geride bıraktık

Fatih Dönmez: Karadeniz gazında kritik bir safhayı daha geride bıraktık

Karadeniz'de bulunan doğalgazın karaya çıkması için deniz altına döşenecek boruları sığ sulara serpecek gemi Çanakkale Boğazı'nı geçti. Bakan Dönmez de bu aşamayı Twitter hesabında değerlendirdi.

Karadeniz'de 540 milyar metreküplük doğalgaz keşfedilmesinin ardından Sakarya Gaz Sahası'nda sondaj gemileri faaliyetlerine başladı. Bulunan doğalgazın karaya çıkartılması için gerekli alt yapı çalışmalarına geçildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından dün yaptığı paylaşımda, Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgazı karaya çıkartma çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Doğalgazı taşıyacak boruları yerleştirecek gemi yolda

AA'nın haberine göre, Bakan Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğalgazı taşıyacak boruları deniz tabanına yerleştirecek geminin Çanakkale Boğazı'ndan geçtiğini bildirdi.

"Hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz"

Dönmez, "Karadeniz gazında kritik bir safhayı daha geride bırakıp, hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz. Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, bugün Çanakkale Boğazı'ndan çıkış yaparak Filyos'a doğru yol aldı." ifadelerini kullandı.

Temmuzda derin deniz tarafında boruları indirecek platform gelecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile 28 Mayıs'ta Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nin inşaatını inceleyen Dönmez, Karadeniz gazının geçişini sağlayacak ilk boruların kıyıdan döşenmesine başlanacağını, temmuz ayı içerisinde de derin deniz tarafında boruları indirecek platformun Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.

170 kilometre boru döşenecek

Karadeniz’de bulunan 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin karaya çıkartılması için yaklaşık olarak 170 kilometre boru döşenecek. Sığ deniz bölümünde bulunan boruların serpilmesi ve belli bir mesafeye kadar boruların deniz tabanına gömülmesi işini İtalyan şirket Saipem'e ait Castoro 10 isimli gemi gerçekleştirecek.