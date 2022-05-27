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    Fatih Dönmez: Temmuz'da Karadeniz'de deniz altına ilk borular döşenecek

    Bakan Dönmez, Karadeniz'de temmuz ayında boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağın yapılacağını bildirdi.
    • 27.05.2022 - 15:33
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 15:36
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    Fatih Dönmez: Temmuz'da Karadeniz'de deniz altına ilk borular döşenecek

    Karadeniz'de keşfi yapılan doğalgazın çıkartılma çalışmaları devam ediyor. Denizdeki gazın deniz altına döşenerek borularla karaya çıkartılması için hazırlıklar başladı.

    "Borular 2.200 metre su derinliğinden geçecek"

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "(Karadeniz'de) Temmuzda boruların deniz altına döşenmesi için ilk kaynağı yapacağız. Borular 2.200 metre su derinliğinden geçecek." ifadelerini kullandı.

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