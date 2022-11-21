Fatih Dönmez: Türkiye enerji krizinde pozitif yönde ayrıştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez dünyanın tedarik ve enerji sıkıntısı çektiği bir dönemde, Türkiye bu anlamda diğer ülkelerden pozitif yönde ayrışmış durumda olduğunu söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'da 12. Türkiye Enerji Zirvesi'ne katılarak, dünyanın tedarik ve enerji sıkıntısı çektiği bir dönemde, Türkiye bu anlamda diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştığını belirtti.

"Türkiye, doğalgaz merkezi olmak için bütün enstrümanlara sahip"



Bakan Dönmez, yaptığı konuşmada "Türkiye hem altyapısı hem de gaz piyasalarıyla, doğalgaz merkezi olmak için bütün enstrümanlara sahip bir ülke." diyerek, dünyanın Çin'e devrettiği üretim sistemlerini tekrar Batı'ya taşımak istediğini aktardı.

Dönmez'e göre, dünya enerji tarihinde öngörülebilirliğin en az olduğu bir döneme girildi.

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