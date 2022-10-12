Fatih Dönmez: Türkiye enerjide kritik roller üstlenmeye devam edecek

Almanya’da uluslararası enerji diplomasisine devam eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter hesabından, Berlin’deki Türk-Alman Enerji Forumundan bilgi aktardı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ve Türk ve Alman CEO'larla görüştüklerini belirterek, Türkiye’nin enerjide kritik roller üstlenmeye devam edeceğini aktardı.

Payşaşımında dördüncü Türk-Alman Enerji Forumu marjında Habeck ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Dönmez, "Türkiye enerjide kritik roller üstlenmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye’nin Batı'yla Doğu'nun enerjisini buluşturmak için iş birliğine hazır"

Dönmez, görüşmede, Türkiye’nin Batı'yla Doğu'nun enerjisini buluşturmak için iş birliği yapmaya hazır olduğunu ifade ettiklerini aktardı.

Türkiye fırsatlar ülkesi

AA'nın haberine göre, Türkiye'nin enerji potansiyelini ve avantajlarını Türk ve Alman CEO'larla yaptıkları toplantıda paylaştıklarını belirten Dönmez, "Türkiye, büyüyen ekonomisi, teknolojik altyapısı, ham maddelere erişim kolaylığı ve lojistik/tedarik avantajlarıyla dünyaya açılmak isteyen firmalara büyük fırsatlar sunuyor." paylaşımında bulundu.