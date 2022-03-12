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    Fatih Dönmez: Türkiye'nin Rus doğalgazına bağımlılığı yüzde 40

    Fatih Dönmez: Türkiye'nin Rus doğalgazına bağımlılığı yüzde 40

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Rusya doğalgazına bağımlılığının yüzde 40, petrolüne ise yüzde 25 olduğunu açıklayarak, Batı gibi sorun yaşanmayacağını vurguladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.03.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 12.03.2022 - 10:56
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN Türk'te katıldığı bir programda Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayarak, Türkiye'nin Rusya doğalgazına bağımlılığının yüzde 40 dolayında olduğunu belirtti ve petrol bağımlılığının ise yüzde 25 dolayında olduğunu aktardı.

    AKKUYU NÜKLEER SANTRAL YAPIMINDA BİR AKSAMA YAŞANMAYACAK

    Bakan Dönmez, Rusya-Ukrayna savaşının enerji konusunda belirli oranlarda bağımlı olduğumuz Rusya ile ilgili bilgi verdiği programda yaşanan çatışmalardan dolayı Akkuyu Nükleer Santral yapımında bir aksama yaşanmayacağını dile getirdi.

    Fatih Dönmez: Türkiye nin Rus doğalgazına bağımlılığı yüzde 40 #1

    "AVRUPA, RUSYA'YA OLAN ENERJİ BAĞIMLILIĞINI AZALTMAK İSTİYOR"

    Bakan Dönmez, Avrupa'nın enerji bağımlılığı ile ilgili görüşlerini şöyle sıraladı:

    "Avrupa’nın Rus gazına bağımlılığını kısa vadede ikame etmeleri zor. Yeni kaynakların rezervlerinin üretime hazırlanması süreye ihtiyaç duyan süreçlerdir. AB henüz netleştirmedi. En azından niyetini ortaya koydu. 'Rusya’ya bağımlılığı azaltmak istiyoruz yeni kaynaklara ihtiyacımız var' dedi.

    Fatih Dönmez: Türkiye nin Rus doğalgazına bağımlılığı yüzde 40 #2

    "ŞU AN İÇİN TÜRKİYE'NİN ENERJİ SIKINTISI YAŞAMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

    Bakan Dönmez, Türkiye'nin enerji konusunda sıkıntı yaşayıp yaşamayacağına dair soruya ise şu yanıtı verdi:

    "Şu an için söz konusu değil. Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Biz yaptırımların tarafı olmak istemiyoruz. İyi ticari ilişkilerimiz var. Diplomasi aracıyla çözmenin tarafı olduğumuzu ifade etmiştik. Gaz konusunda bir sıkıntı yaşamadığımızı kontrat bazında sevkiyatlara uyduklarında görüyoruz. 1986’da biz ilk doğalgazı Sovyetler Birliği’nden almıştık. Ukrayna, Romanya, Bulgaristan üzerinden Batı hattı dediğimiz hattan alıyorduk. İki sene önce Türk Akımı bitti biz doğrudan Karadeniz’in altından doğrudan Tekirdağ Kıyıköy’den alır vaziyete geldik.

    DOĞALGAZ HATTINDA İKİ SENEDİR TEKNİK SIKITI YAŞAMIYORUZ

    Geçmişte Ukrayna üzerinden gelen hatta sorunlar vardı. Zaman zaman geçmişte benzeri sıkıntılar olmuştu. İki senedir teknik sıkıntı yaşamıyoruz. Gazprom ile BOTAŞ sık sık görüşüyor. Sevkiyatta bir problem görmüyoruz.

    BİZİ ETKİLEMEYECEK

    Bizi etkilemeyeceğini öngörüyoruz. Böyle bir konuşma da olmadı. Sık sık diyaloglarımız da var zaten. Türkiye’nin doğalgaz açısından tedarik problemi yok."


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