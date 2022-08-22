Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Karadeniz'de yapılan doğalgaz keşfinde 2 yılın geride kaldığını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de yapılan doğalgaz keşfi ile ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı.

"Yüzyılın enerjisi için çalışmaya devam"

Bakan Dönmez, paylaşımında 2 yılın geride kaldığını belirterek, "Yüzyılın enerjisi için bütün enerjimizle çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin büyük doğalgaz keşfinin yıl dönümü

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Fatih sondaj gemisinin, 21 Ağustos 2020'de, Karadeniz'de Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğalgaz keşfinin yıl dönümüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Fatih Dönmez: Yüzyılın keşfinde 2 yılı geride bıraktık ViDEO

"Ve şimdi sıra doğalgazı milletimizle buluşturmakta"

Bakan Dönmez, mesajında "Yüzyılın keşfinde 2 yılı geride bıraktık… 2 yıl önce bugün milletimizin hasretle beklediği müjde, umut dolu bir geleceğin de başlangıcı oldu. Ve şimdi sıra doğalgazı milletimizle buluşturmakta. Yüzyılın enerjisi için bütün enerjimizle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.