Fatih Dönmez'den ihtiyaç sahipleri için doğalgaz desteği açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal yardımlar kapsamındaki ısınma desteğine doğalgazın da dahil edildiğini açıkladı.

İhtiyaç sahiplerine ısınma yardımı kapsamında doğalgaz desteği sağlanacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından konu hakkında duyuruda bulundu.

"ISINMA YARDIMI DOĞALGAZI DA İÇERİSİNE ALACAK ŞEKİLDE GENİŞLETİLDİ"

Bakan Dönmez açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal destek olarak verilen ısınma yardımının kapsamı doğalgazı da içerisine alacak şekilde genişletildi. Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile konu hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah en kısa zamanda uygulama hayata geçirilecek."



