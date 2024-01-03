Fatih Mehmet Kacır: TÜBİTAK bursları artırıldı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'ın sosyal medyadan yayınladığı bir mesajla TÜBİTAK burslarının değerinin artırıldığını duyurdu.

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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), üniversitede eğitim gören öğrencileri yaptıkları araştırmalarda burs vererek destekliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın açıkladığı yeni rakamlar, TÜBİTAK bursları lisans için aylık 4 bin lira, yüksek lisans için 13 bin 500 lira, doktora için 20 bin lira ve doktora sonrası için de 20 bin 700 lira oldu.

Ek performans ödemeleri

TÜBİTAK bursları ile birlikte ek performans ödemeleri de yükseltildi.

Ek performans ödemelerindeki yeni uygulanacak rakamlar; "doktora için 7 bin 250 liraya kadar ve doktora sonrası için ise 8 bin 750 liraya kadar" şeklinde aktarıldı.

"Genç yeteneklerimize sunulan imkanları artırıyoruz"

Bakan Kacır, TÜBİTAK bursları ile ilgili mesajında şu değerlendirmeyi aktardı: