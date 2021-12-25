Fatih sondaj gemisi, Türkali-7 kuyusunda sondaja başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Türkali-7 kuyusunda sondaja başladığını açıkladı.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için Akdeniz ve Karadeniz'de başlattığı petrol ve doğalgaz arama çalışmaları, meyvelerini verdi.

FATİH KARADENİZ'DE SONDAJA BAŞLADI

Karadeniz'de toplamda 540 milyar metreküp doğalgaz keşfi gerçekleştiren Fatih sondaj gemisi bu gece Türkali-7 kuyusunda sondaja başladı.

BAKAN FATİH DÖNMEZ: "ADIM ADIM HEDEFE"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Adım adım hedefe. Fatih sondaj gemimiz Türkali-7’de sondaja başladı. Her yeni sondaj, bizi 2023’te Anadolu’yu Karadeniz gazıyla ısıtma hedefine daha da yaklaştırıyor." ifadelerini kullandı.